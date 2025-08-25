О нас

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 10:33
Аманул Хак: Азербайджан и Бангладеш готовятся к взаимному открытию посольств

Азербайджан и Бангладеш ведут подготовку к взаимному открытию посольств в Баку и Дакке.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Бангладеш в Азербайджане, Турции, Грузии и Туркменистане с резиденцией в Анкаре Аманул Хак.

По его словам, этап консультаций по вопросам связей между Бангладеш и Азербайджаном в соответствующих областях уже завершен:

"Мы завершили обсуждение политических, экономических, торговых, финансовых, посольских и других вопросов. Переговоры прошли при участии заместителей министров иностранных дел Бангладеш и Азербайджана".

Дипломат также отметил, что по итогам обсуждений были подписаны соглашения в перечисленных сферах:

"После этого мы должны начать работу по реализации этих документов. Надеюсь, что эти процессы будут реализованы в ближайшее время, включая вопрос взаимного открытия посольств в наших странах".

