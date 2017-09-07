Алтай Эфендиев: ГУАМ является действенным региональным форматом

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Киев. 7 сентября. REPORT.AZ/ ГУАМ является важным форматом, который может и должен играть более активную роль в развитии региона и укреплении стабильности и безопасности. Об этом заявил в интервью украинскому бюро Report генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев.

"ГУАМ – важный межгосударственный инструмент регионального сотрудничества и должен играть действенную роль в формировании этого стратегически важного пространства как зоны сотрудничества, стабильности и безопасности. Все будет зависеть от того, насколько страны ГУАМ, да и международное сообщество, воспользуются этим", - заявил А. Эфендиев.

Он подчеркнул, что страны-члены, сотрудничая и реализуя совместные проекты и инициативы, развивают национальные экономики, укрепляют независимость и, таким образом, вносят вклад в региональную стабильность и безопасность.

"Они стремятся выстраивать свои отношения на принципиально иных основах, никому не угрожают, открыты и заинтересованы в сотрудничестве со всеми, кто разделяет эти принципы и цели", - добавил генеральный секретарь.

По словам А. Эфендиева, территории стран ГУАМ – это мультикультурное пространство с богатой историей межэтнических, религиозных, культурных взаимоотношений, которые являются общим достоянием и богатством.

"Эти взаимоотношения очень важно сохранять и развивать. Сегодня, когда в мире наблюдаются вспышки насилия и проявления ненависти на расовой, этнической, религиозной почвах, - пропаганда толерантности, гармоничного сосуществования народов и культур приобретают особую актуальность и являются не менее значимыми сферами международного сотрудничества", - сказал он.

Говоря о наличии конфликтов на территориях стран-членов ГУАМ, генеральный секретарь подчеркнул, что конфликты и нарушение суверенитета и территориальной целостности – главная проблема для наших стран и серьезное препятствие экономическому развитию и международному сотрудничеству.

"Поэтому политическое взаимодействие является одним из самых важных и направлено, прежде всего, на обеспечение благоприятных внутренних и внешних условий для плодотворного регионального сотрудничества и реализации важных региональных проектов и инициатив", - отметил А. Эфендиев.

Он особо отметил принципиальную и солидарную позицию, а также взаимную поддержку стран-членов ГУАМ в данном вопросе. "Это делает наш голос более весомым", - добавил генсек.

По его словам, усилия в рамках политического взаимодействия направлены, прежде всего, на то, чтобы довести до мировой общественности общую обеспокоенность стран-членов по поводу серьезных рисков и угроз, которые данные конфликты представляют как для стран региона, так и для международной стабильности и безопасности.

"Для этого мы используем все международные форумы и площадки и прочие возможности. Именно в этом контексте следует рассматривать недавние выступления на СБ ООН, на Постоянном совете ОБСЕ и другие подобные инициативы. Несомненно, что проект Резолюции ГА ООН ”Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития”, которую страны ГУАМ ежегодно выносят на Генассамблею ООН, является важной и регулярной совместной инициативой", - подчеркнул А. Эфендиев.