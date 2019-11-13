Аллахшюкюр Пашазаде: Толерантность Азербайджана может стать хорошим примером для всего мира

"В Азербайджане сложилась такая обстановка толерантности, которая может стать хорошим примером для всего мира".

Как сообщает Report, об этом заявил Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде в интервью ТАСС.

"И эту обстановку, конечно, создал глава государства", - добавил Аллахшюкюр Пашазаде.

"Хочу сказать, что в Азербайджане установились другие реалии, другая действительность. Представьте, что у нас сегодня сунниты и шииты вместе совершают намаз, такое нигде больше не увидишь, кроме как в Азербайджане. У нас нормальное явление, когда мусульманин посещает церковь или синагогу, ставит там свечу. Или иногда представители христианской или еврейской общин обращаются к нам, и мы оказываем им свою помощь", - заявил Председатель Управления мусульман Кавказа в интервью.