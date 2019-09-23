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Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде прибыл в Москву для участия в VII Отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Российской Федерации, сообщает российское бюро Report.

Отчетно-выборный съезд ДУМ РФ проходит раз в пять лет. В этом году он впервые проходит в Московской соборной мечети.

Cедьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) единогласно переизбрал муфтия шейха Равиля Гайнутдина председателем организации.

Равиль Гайнутдин, отметивший в этом году 60-летие, возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения этой организации в 1994 году, будучи ее основателем. Он также является председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.

По данным, обнародованным на съезде, Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ. На заседании присутствуют 149 делегатов съезда, представители федеральных и региональных органов власти, приглашенные гости из-за рубежа, журналисты.

Игбал Рустамов