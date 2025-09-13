Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    • 13 сентября, 2025
    • 12:50
    Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Казахстан.

    Как сообщает Report, входе визита Пашазаде 16 сентября примет участие и выступит с докладом на совместном заседании Альянса цивилизаций ООН и Астанинского съезда, посвященном защите религиозных мест.

    17 сентября председатель УМК примет участие и выступит на VIII Астанинском съезде мировых и традиционных религий.

    Также ожидается выступление Пашазаде на Форуме молодых религиозных лидеров, который состоится 18 сентября.

    Аллахшукюр Пашазаде УМК Казахстан религия форум
    Allahşükür Paşazadə Qazaxıstana səfər edəcək

