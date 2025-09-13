Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане
Внешняя политика
- 13 сентября, 2025
- 12:50
Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Казахстан.
Как сообщает Report, входе визита Пашазаде 16 сентября примет участие и выступит с докладом на совместном заседании Альянса цивилизаций ООН и Астанинского съезда, посвященном защите религиозных мест.
17 сентября председатель УМК примет участие и выступит на VIII Астанинском съезде мировых и традиционных религий.
Также ожидается выступление Пашазаде на Форуме молодых религиозных лидеров, который состоится 18 сентября.
