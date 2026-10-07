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    Али Нагиев: Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией для выяснения судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:54
    Али Нагиев: Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией для выяснения судеб пропавших без вести

    Азербайджанская сторона предложила предоставить Армении образцы ДНК для идентификации обнаруженных на освобожденных территориях останков, предположительно принадлежащих армянским военнослужащим.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на IV Международной конференции по пропавшим без вести лицам.

    Он сообщил, что экспертизы не выявили совпадений между останками, обнаруженными на освобожденных территориях, и ДНК-профилями 50 лиц армянского происхождения, о пропаже которых было заявлено. Нагиев уточнил, что эти ДНК-профили Армения передала в январе 2026 года.

    "Мы готовы к сотрудничеству для выяснения судеб пропавших без вести с обеих сторон. Однако для получения результата необходима точная и полная информация. Армения должна предоставить все сведения о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия архивов и сбора свидетельских показаний", - подчеркнул Нагиев.

    По его словам, речь идет о правовом обязательстве и гуманитарной ответственности. Такие действия также стали бы практическим подтверждением приверженности миру. Он подчеркнул, что предоставление информации о судьбах людей не должно зависеть от политических условий.

    Нагиев сообщил, что с февраля 2025 года Государственная комиссия поддерживает прямые контакты с соответствующей комиссией Армении. В рамках этих контактов проводились встречи и обмен информацией.

    Азербайджанская сторона передала Армении список 834 граждан Азербайджана, взятых в плен или в заложники во время Первой Карабахской войны и содержавшихся втайне от международных организаций. Эти сведения основаны на информации из различных источников и свидетельских показаниях. По 104 из них предоставлены подробные данные.

    "Мы также передали сведения о 54 наших гражданах, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста. Тела 17 из них вернули. Тела 33 человек, которые, как утверждалось, умерли в местах содержания, не вернули, а сведения о судьбах еще четверых не раскрыты. Эти семьи до сих пор ждут ответов", - заявил Нагиев.

    Али Нагиев Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) Пропавшие без вести
    Əli Nağıyev: İtkin şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırıq
    Ali Naghiyev: Azerbaijan ready to co-op with Armenia on missing persons
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