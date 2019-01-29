Али Гусейнли: Ясное дело, что у некоторых лиц в Европарламенте намерения в связи с Азербайджаном иные

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "То, что агрессивно относящиеся к любому вопросу в связи с Азербайджаном европейские институты отнеслись мягко, а некоторые промолчали на объявление голодовки и смерть зампредседателя партии "Армянские орлы: Единая Армения" Мгера Егиазаряна в тюрьме "Нубарашен", подтверждает, что эти институты однозначно опираются на двойные стандарты".

Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Председатель комитета отметил, что по сравнению с событиями в Армении явно демонстрируют предвзятое отношение европейские структуры,несколькими днями ранее высказавшие жесткую позицию по Азербайджану.

По его словам, то, что Европарламент в последней резолюции опирался на мнение группы предвзятых людей, считающих себя оппозицией, все равно ставил под сомнение ее серьезность: "Ясное дело, что у некоторых лиц в Европарламенте, которые практически молчат в связи с голодовкой в тюрьме представителя оппозиционной партии в Армении, и последовавшей за этим смертью, намерения в связи с Азербайджаном иные. Это намерение формируется в интересах армянского лобби".

А.Гусейнли отметил, что Европарламент и другие институты, которые превращают в резолюцию направленные некоторыми людьми в Азербайджане информации, в целом финансируются и управляются из единого центра – армянским лобби: "Безусловно, армянское лобби беспокоит превращение сегодня Азербайджана в глобальную авторитетную страну в результате точной и успешной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Эти беспокойства проявляются в вышеназванных мной вопросах. К сожалению, группа оппозиционеров в стране тоже превращается в их инструмент. Их последний митинг и превращение его в шоу было продолжением того же сценария. Но в Азербайджане никто и никогда не сможет нарушить единство власти и народа. Они просто в очередной раз поставили себя в смешное положение. Напрасны попытки собрать электорат не какой-то идеей, а раздуванием любого мелкого вопроса. Это просто попытка созданием хаоса выполнить полученный извне заказ, но в стране не допустят такой хаос".