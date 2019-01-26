В Армении замглавы партии умер в тюрьме

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Заместитель председателя партии "Армянские орлы: единая Армения" Мгер Егиазарян умер в тюрьме.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 26 января в 06։15 в УИУ "Нубарашен" была вызвана скорая помощь в связи с ухудшением состояния заключенного Мгера Егиазаряна (1968 г/р), которая констатировала его смерть.

По факту проводится расследование, назначена судмедэкспертиза.

Мгер Егиазарян был арестован в декабре 2018 года. По материалам СНБ, зампредседателя партии с целью присвоения чужого имущества с феврала-2014 по октябрь-2018 лично или с помощью посредников, под предлогом решения разных проблем, требовал, получал и, не произведя никаких действий, обманным путем присвоил от 180 тыс. драмов до особо крупных сумм – 4 млн 775 тыс. драмов.