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    Али Гасанов отправился с визитом в Турцию по поручению президента

    Он встретился с Мевлютом Чавушоглу

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов находится с визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита Али Гасанов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 

    На встрече был обсужден ряд вопросов между Азербайджаном и Турцией, в том числе состоялся обмен мнениями по отношениям в общественно-политической сфере. 

    К сведению доведены вопросы в связи с определением новой стратегии по обеспечению организованной и совместной деятельности турецкой и азербайджанской диаспор. 

    В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений, вынесение стратегического партнерства Азербайджан-Турция на новую плоскость.

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