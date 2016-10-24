Али Гасанов отправился с визитом в Турцию по поручению президента

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита Али Гасанов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

На встрече был обсужден ряд вопросов между Азербайджаном и Турцией, в том числе состоялся обмен мнениями по отношениям в общественно-политической сфере.

К сведению доведены вопросы в связи с определением новой стратегии по обеспечению организованной и совместной деятельности турецкой и азербайджанской диаспор.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений, вынесение стратегического партнерства Азербайджан-Турция на новую плоскость.