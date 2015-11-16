Али Гасанов: К сожалению, некоторые силы в Европе начинают оказывать давление, диктовать Азербайджану, что делать

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан проводит независимую политику и намерен оказывать сопротивление попыткам давления со стороны Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью NewEurope.

"К сожалению, некоторые силы в Европе начинают оказывать давление, диктовать Азербайджану, что делать. У нас хорошее сотрудничество с Европой - в сферах энергетики, коммуникаций, транспорта", - заявил А.Гасанов.

По его словам, Азербайджан смог наладить отношения с различными странами ЕС и намерен поддерживать их впредь.

Он подчеркнул, что наряду с этим, некоторые силы в Европарламенте пытаются оказывать влияние на членов парламента с целью диктовки неприемлемых правил для Азербайджана. "Конечно, как независимая страна, мы не удовлетворены подобными шагами и будем противостоять этому. Азербайджан проводит собственную независимую политику, и мы не намерены зависеть от какой-либо страны", - подчеркнул помощник по общественно-политическим вопросам президента Азербайджана.

А.Гасанов призвал к "равноправным отношениям", основанным на взаимном уважении.

"Мы провели выборы в соответствии с европейскими правилами и законами", - заявил он, говоря о парламентских выборах, проведенных в стране 1 ноября.

Помощник президента республики подчеркнул, что некоторые организации в Европе, находящиеся под давлением, отказались проводить мониторинг выборов в Азербайджане. "Однако отдельные члены Европы и Европарламента прибыли в Баку для мониторинга хода выборов, и они стали свидетелями того, что у нас были демократические выборы в Азербайджане. Мы думаем, что отказ от наблюдения за выборами в Азербайджане не оказывает поддержку развитию двусторонних отношений, дружбе и сотрудничества", - указал А.Гасанов.

Помощник президента отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, в частности, в рамках проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Южный газовый коридор, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP).

"Азербайджан также играет важную транспортную роль между Европой и Азией", - сказал помощник президента, напомнив о железной дороге Карс-Тбилиси-Баку, которая станет составной частью дороги между Китаем и Европой.

Однако вместе с тем, А.Гасанов отметил, что Европа полагается на Азербайджан с целью снижения газовой зависимости от России. "Мы не думаем, что мы конкуренты, мы думаем, что мы являемся коллегами в этой сфере. Мы предоставляем Европе альтернативный газ. Россия имеет своей рынок, мы имеем свой", - заявил он.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, помощник президента подчеркнул, что он "не является только проблемой для азербайджанского народа и азербайджанского правительства, это угроза для всего мира". "Мы сегодня видим какие проблемы существуют у ЕС с беженцами, и в данном контексте мы думаем, что Нагорный Карабах также является проблемой для Европы", - подчеркнул А.Гасанов.

Он указал, что этнический сепаратизм зачастую является основной причиной множества новых конфликтов. "Я думаю, что ЕС и ООН должны предпринять серьезные шаги в вопросе решения нагорно-карабахского и других конфликтов", - отметил помощник президента.