​Али Гасанов: Азербайджан на Евразийском экономическом саммите призовет оказать давление на Ереван

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На XVIII Евразийском экономическом саммите прозвучат призывы об оказании давления на Армению.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам 8 апреля заявил помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, принимающий участие в XVIII Евразийском экономическом саммите, проводимом в Стамбуле Фондом стратегических и социальных исследований "Группы Мармара".

Профессор А.Гасанов сказал:

"Азербайджан принимает участие в подобных мероприятиях в качестве полноправного актора наряду с такими крупными государствами региона, как Россия, Турция, Иран, а также странами Европейского Союза, США, Китаем, имеющими геополитические, геоэкономические, военные, геостратегические интересы в регионе. Поэтому Азербайджан считает свое участие в Евразийском экономическом саммите, на котором представлены более 40 стран региона, значимым и актуальным. Азербайджан представлен на саммите большой делегацией. Мы будем говорить здесь и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Многие годы угрожающая миру в регионе Армения держит под оккупацией земли Азербайджана. Мы обратимся с призывом к представленным на мероприятии государственным и неправительственным организациям об оказании давления на Армению. Вновь доведем до внимания, что деструктивная политика, проводимая Арменией, способствует продолжению конфликта. Армения не выполняет четыре резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Мы вновь напомним об этом делегациям.

Азербайджан примет активное участие во всех панелях саммита как по вопросам энергетическим, транспортно-коммуникационным, так и общественно-политическим вопросам и вопросам безопасности в регионе".