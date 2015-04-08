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    ​Али Гасанов: Азербайджан на Евразийском экономическом саммите призовет оказать давление на Ереван

    Азербайджан считает свое участие в саммите значимым и актуальным

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На XVIII Евразийском экономическом саммите прозвучат призывы об оказании давления на Армению.

    Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам 8 апреля заявил помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, принимающий участие в XVIII Евразийском экономическом саммите, проводимом в Стамбуле Фондом стратегических и социальных исследований "Группы Мармара".

    Профессор А.Гасанов сказал:

    "Азербайджан принимает участие в подобных мероприятиях в качестве полноправного актора наряду с такими крупными государствами региона, как Россия, Турция, Иран, а также странами Европейского Союза, США, Китаем, имеющими геополитические, геоэкономические, военные, геостратегические интересы в регионе. Поэтому Азербайджан считает свое участие в Евразийском экономическом саммите, на котором представлены более 40 стран региона, значимым и актуальным. Азербайджан представлен на саммите большой делегацией. Мы будем говорить здесь и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Многие годы угрожающая миру в регионе Армения держит под оккупацией земли Азербайджана. Мы обратимся с призывом к представленным на мероприятии государственным и неправительственным организациям об оказании давления на Армению. Вновь доведем до внимания, что деструктивная политика, проводимая Арменией, способствует продолжению конфликта. Армения не выполняет четыре резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Мы вновь напомним об этом делегациям.

    Азербайджан примет активное участие во всех панелях саммита как по вопросам энергетическим, транспортно-коммуникационным, так и общественно-политическим вопросам и вопросам безопасности в регионе".

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