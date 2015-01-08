Али Гасанов: Азербайджан желает видеть уважительное отношение к своей национальной воле и политике - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Али Гасанов дал интервью агентству Bloomberg. Report представляет данное интервью:

-Уважаемый Али муаллим, как Вы объясняете напряженность, сложившуюся в последнее время в азербайджано-американских отношениях? Кто виноват (если так можно выразиться)?



-Внешняя политика Азербайджанской Республики построена на принципах равноправного сотрудничества, взаимного уважения, уважения к нормам международного права, невмешательства во внутренние дела. На основе именно этих принципов Азербайджан осуществляет сотрудничество и уже сформировавшиеся партнерские отношения со всеми странами, в том числе, Соединенными Штатами Америки. Оглядываясь на историю, можно с уверенностью отметить, что большую роль в развитии азербайджано-американских связей сыграли позиции, совпадавшие в подходе к тем или иным глобальным геополитическим, геоэкономическим и военно-геостратегическим вопросам, а также в таких вопросах, как пуск в оборот альтернативных энергетических ресурсов Каспия и обеспечения энергетической безопасности Запада в третьем тысячелетии. Именно Азербайджан открыл для Запада Каспийский регион, обеспечил участие гигантских нефтяных компаний США и Европы в добыче и экспорте углеводородных ресурсов Каспийского моря. В 1994 году Азербайджан присоединился к программе НАТО «Партнерство во имя мира», принимал активное участие в миротворческой миссии этой структуры в таких горячих точках, как Косово, Ирак и Афганистан. Президент Гейдар Алиев был одним из первых президентов в мире, оперативно отреагировавших на террористический акт, произошедший в США 11 сентября 2001 года, однозначно осудивших данный акт, и выразивших отношение своей страны. Азербайджан как современная мусульманская страна, уверенно идущая по пути демократии, постоянно осуществлял тесное сотрудничество с западными институтами, вошел в Совет Европы, присоединился к программе «Восточное партнерство» Европейского Союза, оказал всестороннюю государственную поддержку развитию институтов гражданского общества, независимых медиа и обеспечению прав и свобод человека. Если подойти логично, то можно считать, что все это должно и на последующем этапе развивать американо-азербайджанские связи с учетом интересов обоих народов и государств, на основе принципов взаимного уважения и искреннего партнерства.



Но, к сожалению, в последние годы некоторые круги в США, в частности, ряд неправительственных организаций, медиа и отдельные «эксперты» осуществляют против Азербайджана нездоровую кампанию «черного пиара», противоречащую духу партнерских отношений. Хотя понять и объяснить логику, цель и задачи данной кампании сложно, тем не менее, отчетливо видно, что она оказывает негативное влияние на двусторонние отношения. К тому же, некоторые чиновники из Государственного департамента США, выступая иногда с непонятными заявлениями, вводят азербайджанскую общественность в заблуждение и соответственно подрывают конструктивные отношения между двумя странами.



-Вы согласны с тем, что отношения никогда не были настолько напряженными?



-Я не считаю, что тот факт, что некоторые бывшие американские чиновники-неудачники часто пытаются в настоящее время в качестве «экспертов» учить уму-разуму всех подряд, в том числе независимые государства, являющиеся субъектами международного права, или выступают с теми или иными противоправными призывами, получая соответственно адекватный ответ противоположной стороны, может обострить прочные партнерские отношения между двумя странами. Межгосударственные отношения Азербайджана и США совпадают как с точки зрения национальных интересов сторон, так и в глобальной международной плоскости, и носят партнерский характер. В настоящее время отношения между двумя странами продолжаются по основным вопросам, представляющим общий интерес, в том числе по сотрудничеству и партнерству в глобальной транснациональной плоскости, интенсивны взаимные контакты. Думаю, что именно эти факторы будут определять дальнейшую тенденцию отношений между нашими странами. Поэтому характеризовать американо-азербайджанские межгосударственные отношения, исходя с такого пессимистичного подхода, было бы неверно.



-Чего, в первую очередь, ожидает правительство Азербайджана от США? Какие причины, в основном, порождают недовольство?



-США являются крупнейшим государством мира, обладают возможностями серьезного влияния на глобальные процессы. Азербайджан же в результате успешной внутренней и внешней политики, проводимой за истекшие 23 года, вышел за пределы национальных рамок и превратился в страну, отличающуюся своей позицией на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев желает, чтобы все страны мира уважали национальную волю его страны и ее политику, соответствующую нормам международного права. Такое отношение Азербайджан ожидает, в первую очередь, от постоянных членов Совета Безопасности ООН – таких стран, как США, Китай, Россия, Англия, Франция, формирующих глобальную мировую политику, а также таких соседних и партнерских государств, как Иран, Турция и др., так как наша страна именно так относится ко всем государствам мира, их национальным интересам и независимой воле. Азербайджан желает, чтобы его воспринимали не таким, каким хотят воспринимать, а таким, каков он есть. Поэтому некоторым кругам следует понять, что Азербайджан, как независимая страна, в своей внешней политике всегда руководствовался национальными интересами, никогда не принимал и не станет принимать попыток оказания давления и угроз. Двусторонние связи могут развиваться не на чьем-то желании реализовать свои притязания на доминантность, а на общих интересах, принципах равноправного сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Чем раньше желающие видеть в Азербайджане государство-«сателлит» или форпост откажутся от этих мыслей, тем быстрее могут стать близким другом нашей страны.



-Вы действительно считаете, что правительство США желает правительственных перестановок в Азербайджане или пытается добиться этого посредством своей «пятой колонны»?



-К сожалению, на современном этапе некоторые международные круги под предлогом поощрения демократических принципов, посредством стандартных программ, подготовленных в каких-то «политических лабораториях», вмешиваются во внутренние дела независимых государств, пытаются взять под контроль, если так можно сказать, направлять официальную государственную политику этих стран и общественные процессы, управлять ими. Этот сценарий, примененный недавно в Восточной Европе, на последующем этапе охватил постсоветское пространство и Ближний Восток. Результаты отнюдь не везде были в одинаковой степени «отрадными». Во многих странах такое вмешательство привело к нарушению общественно-политической стабильности, гражданскому противостоянию, экономическому спаду, социальным катаклизмам. Некоторые факты позволяют прийти к такому мнению, что строились определенные планы по осуществлению аналогичного сценария и в Азербайджане. Вместе с тем, мне не хотелось бы увязывать такие попытки непосредственно с Президентом США и его Администрацией, так как в различные времена и Президент Б.Обама, и другие высокопоставленные официальные лица США заявляли, что придают большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, что с этой целью намерены работать с нынешним Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, возглавляемой им властью. Мы верим в искренность этих мыслей…



-С этого года «Корпус мира» США покинул Азербайджан. Опечатаны двери Бакинского офиса радио «Свобода». Финансируемый США сайт Media Forum вынужден приостановить свою деятельность. Можно ли считать все это результатом, как говорят некоторые, «антиамериканской политики»?



-К сожалению, во многих случаях медиа придают чрезмерно большое значение искусственно политизированным, необъективным и предвзятым утверждениям «некоторых» и на основе этого пытаются определить общие тенденции. В сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана было указано, что финансовая деятельность Бакинского офиса радио «Свобода» не является прозрачной. Поэтому у прокуратуры возникло «подозрение на присвоение и отмывание больших средств посредством радио». Для этого прокуратура провела соответствующее расследование и осуществила допрос сотрудников.



Что касается деятельности сайта Media Forum, то это не имеет никакого отношения ни к государству, ни к какому-либо государственному органу. В Азербайджане сотни таких новостных порталов.



Что же касается деятельности «Корпуса мира», то хочу отметить, что эта структура с 2003 года осуществляла деятельность в Азербайджане, и мы полагаем, что она выполнила свою миссию. Считаем, что у нас нет серьезной необходимости в такой деятельности «Корпуса мира» в последующий период. Правительство Азербайджана также считает, что нельзя отвлекать внимание такой сверхдержавы, как США, на подобные мелкие вопросы. В то время, когда существуют многочисленные транснациональные проблемы, международные и региональные конфликты и пр. вопросы, которыми должно заниматься это государство на глобальном уровне, неверно ограничивать его внимание такой локальной деятельностью, как «Корпус мира».



-Сможет ли Бакинский офис радио «Свобода» продолжить свою деятельность?



-В Азербайджане представительства или сотрудники зарубежных СМИ осуществляют деятельность на основе своих уставов, азербайджанских законов и правил аккредитации. Соответствующие государственные органы осуществляют функцию контроля за выполнением требований закона в этой области и, если есть факты нарушения, принимают правовые меры. Это их прямая обязанность. В Азербайджане не было местной частоты радио «Свобода», и оно осуществляло деятельность как интернет-радио. Равно как радио в соответствии со своим уставом продолжало до этого свою деятельность в интернете, точно так же оно продолжает ее в настоящее время и, скорее всего, будет продолжать в дальнейшем. Просто, чтобы пройти аккредитацию и открыть новый офис в Азербайджане, требуется соблюдать правила и законы государства. Естественно, при этом свою роль сыграют и результаты следствия о том, работало ли радио «Свобода» в рамках закона или нет.



-По информации, распространенной Государственным департаментом США, 21 декабря государственный секретарь Джон Керри позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Прессе не было сказано ничего о деталях этого телефонного разговора. Почему Керри позвонил Президенту Алиеву? Интересно, что спустя пять дней после этого телефонного разговора был закрыт Бакинский офис радио «Свобода».



-В телефонном разговоре Президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным секретарем США Джоном Керри, я думаю, обсуждались, прежде всего, двусторонние отношения, актуальные вопросы, представляющие общий интерес. Отмечу, что такие контакты всегда были между руководителями Азербайджана и США, и с этой точки зрения телефонный звонок господина Керри не носит исключительного характера и не имеет никакого отношения к обыску, осуществленному правоохранительными органами в Бакинском офисе радио «Свобода».



-На фоне ухудшения отношений с США развиваются ваши связи с Россией. Можно ли сказать, что Азербайджан уже сделал свой стратегический выбор и сейчас стоит рядом с Россией?



-Как я уже отметил, Азербайджан осуществляет свою внешнюю политику не в соответствии с интересами каких-то государств, силовых центров, а в рамках своих национальных интересов, в соответствии со своей национальной волей. Быть другом одного государства, чтобы стать врагом другого государства, и наоборот – эта особенность не свойственна Азербайджану. В отличие от руководителей агрессивной Армении, Президент Ильхам Алиев всегда проводил и продолжает проводить независимую политику. Связи Азербайджана с США, Россией, Ираном, большинством ведущих стран Европы или другими государствами строятся на его национальных интересах и последовательно осуществляются. Азербайджан заинтересован в сохранении традиционных связей сотрудничества и партнерства со всеми странами мира и региона, в том числе и с США, и с Россией. Ни в коей мере эта политика не направлена против других стран.



-Ни для кого не секрет, что Армения оккупировала азербайджанские земли именно при военно-политической поддержке России, и эта оккупация продолжается. Поможет ли сближение с Россией Азербайджану в возвращении своих земель?



-Азербайджан более 20 лет заявляет всему миру, что 20 процентов его земель оккупированы Арменией, за последние двести лет армянами была проведена политика геноцида и этнической чистки против азербайджанцев, уничтожены принадлежащие нам национальные культурные памятники, призывает международное сообщество, сверхдержавы, могущие сказать свое слово в мире, оказать содействие решению этой проблемы на основе норм международного права, известных 4 резолюции ООН. Но всякий раз Минская группа ОБСЕ, где представлены США, Франция и Россия, перекладывает конструктивное решение на сами стороны, продлевая тем самым оккупацию. На основе санкций ООН или же по воле авторитетных больших стран Ирак, Ливия и другие страны незамедлительно подвергаются воздушным бомбардировкам, к сепаратистским режимам применяются санкции, как это было в Украине, но против агрессивной Армении и сепаратистского режима в Нагорном Карабахе никакие действенные международные меры не принимаются. Напротив, часто покровительствуют этому режиму. Разве не Администрация США ежегодно выделяет сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе 10 миллионов долларов? Разве не создаются условия для деятельности «представительств» сепаратистов в США и странах Европы? Почему не препятствуют тому, чтобы главари этого режима проводили марафоны и собирали деньги в США и Франции? Да, все это является наглядным свидетельством двойных стандартов, дискриминации, несправедливости в мире. Одни поддерживают оккупантов и сепаратистов оружием, другие – финансовой помощью и молчанием, а это, естественно, напрямую ведет к параличу международного права. В этом смысле, я считаю, что урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права является прямым обязательством и обязанностью ООН и ее Совета Безопасности, Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей. Эта проблема может и должна быть решена благодаря общим усилиям США, России и Франции. Мы заинтересованы в развитии отношений со всеми государствами-сопредседателями.



-В заключение, как Вы оцениваете перспективы американо-азербайджанских отношений?



-Только положительно. Имеется большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами. Мы уверены, что попытки некоторых кругов в США и Европе нарушить отношения между двумя странами не дадут никакого результата. Полагаем, что предвзятые антиазербайджанские заявления бывших сотрудников Государственного департамента, бывших послов и «экспертов», выступающих в роли выразителя интересов тех кругов и утративших чувство реализма, не воспринимаются серьезно ни официальными кругами, ни общественностью Америки.