Али Асадов выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

13 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
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В соболезновании говорится, что Синдзо Абэ, посвятивший свою жизнь и деятельность достойному служению родной стране, пользовался большим авторитетом. Были высоко оценены его выдающиеся заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Японией.
А.Асадов выразил глубокие соболезнования семье и родственникам экс-премьера, а также дружественному народу Японии.