Али Асадов выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

13 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

13 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Как сообщает Report , премьер-министр А.Асадов написал в траурной книге, что встретил известие о гибели Синдзо Абэ в результате покушения с чувством глубокой скорби.

В соболезновании говорится, что Синдзо Абэ, посвятивший свою жизнь и деятельность достойному служению родной стране, пользовался большим авторитетом. Были высоко оценены его выдающиеся заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

А.Асадов выразил глубокие соболезнования семье и родственникам экс-премьера, а также дружественному народу Японии.