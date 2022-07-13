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Али Асадов выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

Али Асадов выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ 13 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Внешняя политика
13 июля 2022 г. 19:26
Али Асадов выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

13 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Как сообщает Report, премьер-министр А.Асадов написал в траурной книге, что встретил известие о гибели Синдзо Абэ в результате покушения с чувством глубокой скорби.

В соболезновании говорится, что Синдзо Абэ, посвятивший свою жизнь и деятельность достойному служению родной стране, пользовался большим авторитетом. Были высоко оценены его выдающиеся заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

А.Асадов выразил глубокие соболезнования семье и родственникам экс-премьера, а также дружественному народу Японии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani government expresses condolences to Japan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hökuməti Yaponiyaya başsağlığı verib

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