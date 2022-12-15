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Али Асадов встретился в Тбилиси с Ираклием Гарибашвили

Али Асадов встретился в Тбилиси с Ираклием Гарибашвили 15 декабря в Тбилиси состоялась встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 13:38
Али Асадов встретился в Тбилиси с Ираклием Гарибашвили

15 декабря в Тбилиси состоялась встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах.

На встрече также была подчеркнута значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией, которое пройдет в городе Тбилиси и выражена уверенность в том, что официальный визит А.Асадова и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии внесут вклад в дальнейшее расширение азербайджано-грузинских отношений.

На встрече также обсуждались перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Georgian PMs meet in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

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