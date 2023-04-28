Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации

28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулаемом.

28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулаемом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече говорилось об успешном проведении Формулы-1 в Азербайджане. Состоялся обмен мнениями о работе, проделанной в направлении повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Автомобильной федерацией Азербайджана и Международной автомобильной федерацией.