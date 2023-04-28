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Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации

Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации 28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулаемом.
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 18:45
Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации

28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулаемом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече говорилось об успешном проведении Формулы-1 в Азербайджане. Состоялся обмен мнениями о работе, проделанной в направлении повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Автомобильной федерацией Азербайджана и Международной автомобильной федерацией.

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Версия на английском языке Azerbaijan's PM Asadov meets President of International Automobile Federation
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

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