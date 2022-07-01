Али Асадов встретился с председателем Сената Иордании

1 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Сената Иордании Файсалом Аль-Файезом.

1 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Сената Иордании Файсалом Аль-Файезом.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Было отмечено, что азербайджано-иорданские отношения развиваются в различных направлениях, что страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций, прежде всего в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и ООН.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Иорданией, взаимных инвестиционных возможностей и продвижения деловых связей, а также перспективы сотрудничества в различных сферах.