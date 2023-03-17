Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Дагестана

17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.

17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена уверенность в том, что визит З.Аскендерова послужит развитию азербайджано-дагестанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе взаимодействию между законодательными органами.

Стороны положительно оценили развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных направлениях.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.