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Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Дагестана

Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Дагестана 17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 20:45
Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Дагестана

17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена уверенность в том, что визит З.Аскендерова послужит развитию азербайджано-дагестанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе взаимодействию между законодательными органами.

Стороны положительно оценили развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных направлениях.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Dağıstan Xalq Məclisinin sədri ilə görüşüb

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