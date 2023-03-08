Али Асадов встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским вопросам

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи была отмечена значимость предстоящего X Глобального Бакинского форума с точки зрения обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

Было отмечено, что сегодня азербайджано-китайские отношения носят характер стратегического партнерства и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством двух стран в различных сферах.

Кроме того, было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в рамках проектов "Восток-Запад", "Средний коридор" и "Один пояс, один путь".