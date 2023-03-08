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Али Асадов встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским вопросам

Али Асадов встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским вопросам Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 17:30
Али Асадов встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским вопросам

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи была отмечена значимость предстоящего X Глобального Бакинского форума с точки зрения обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

Было отмечено, что сегодня азербайджано-китайские отношения носят характер стратегического партнерства и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством двух стран в различных сферах.

Кроме того, было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в рамках проектов "Восток-Запад", "Средний коридор" и "Один пояс, один путь".

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Çinin Avropa məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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