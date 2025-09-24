Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии
24 сентября, 2025
- 19:31
Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, зеленой энергетики, транспортной, гуманитарной и других сферах.
