    Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 19:31
    Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии

    Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, зеленой энергетики, транспортной, гуманитарной и других сферах.

