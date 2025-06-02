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Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 18:07
Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана Али Первезом Маликом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах.

Была отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения продвижения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами, были рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Pakistan's Petroleum Minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Pakistanın neft naziri ilə görüşüb

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