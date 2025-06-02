Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана Али Первезом Маликом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах.

Была отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения продвижения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами, были рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.