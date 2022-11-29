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Али Асадов встретился c президентом Татарстана

Али Асадов встретился c президентом Татарстана 29 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 19:10
Али Асадов встретился c президентом Татарстана

29 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Татарстаном в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отмечена значимость азербайджано-татарстанского делового форума, который состоялся в Баку в рамках визита Р.Минниханова.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Татарстаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Tatarıstan Prezidenti ilə görüşüb

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