Али Асадов встретился c президентом Татарстана

29 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

29 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Татарстаном в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отмечена значимость азербайджано-татарстанского делового форума, который состоялся в Баку в рамках визита Р.Минниханова.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Татарстаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.