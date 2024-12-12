Али Асадов: Статус культурной столицы СНГ позволит Лачыну представить все свое культурное богатство

Тесное взаимодействие между странами СНГ позволяет решать все поставленные задачи в атмосфере доверия и взаимопонимания.

Почетный статус культурной столицы СНГ позволит Лачыну достойно представить все свое культурное богатство и многообразие.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

По словам Асадова, тесное взаимодействие между странами СНГ позволяет решать все поставленные задачи в атмосфере доверия и взаимопонимания.

"Баку придает важное значение сотрудничеству в рамках межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". Как известно, в соответствии с решением Совета глав государств от 8 октября текущего года, город Лачын был объявлен Культурной столицей Содружества в 2025 году. Освобожденный Лачын сегодня восстанавливается быстрыми темпами. В городе с величественной природой и многовековой историей стремительно реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, нацеленные на возвращение жизни и экономическое процветание", - сказал Асадов.

По словам политика, в Лачын уже вернулись более 2000 бывших вынужденных переселенцев, а в следующем году будет сдан в эксплуатацию Лачынский международный аэропорт.

"Убежден, что почетный статус культурной столицы СНГ позволит городу Лачыну достойно представить все свое культурное богатство и многообразие", - сказал Асадов.

Асадов также поздравил Российскую Федерацию с успешным председательством в СНГ в текущем году, и пожелал успехов Таджикистану на посту председателя в 2025 году.