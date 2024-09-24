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Али Асадов: Проведение COP29 в Азербайджане - свидетельство растущего международного авторитета страны  

Али Асадов: Проведение COP29 в Азербайджане - свидетельство растущего международного авторитета страны   Проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года является свидетельством растущего международного авторитета страны.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 19:43
Али Асадов: Проведение COP29 в Азербайджане - свидетельство растущего международного авторитета страны  

Проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года является свидетельством растущего международного авторитета страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

Премьер-министр выразил уверенность, что мероприятие будет организовано на высшем уровне.

"Уверен, что мероприятие будет организовано на высочайшем уровне, свойственном Азербайджану. Многие члены правительства являются членами соответствующего Оргкомитета. Все члены правительства несут личную ответственность за выполнение задач, возложенных на возглавляемые ими министерства и другие структуры. Они должны работать тесно и слаженно", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzunun bariz nümunəsidir

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