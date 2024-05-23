Али Асадов принял участие в церемонии прощания с Ибрагимом Раиси

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым приняла участие в официальной церемонии прощания с президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрагимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдоллахияном и другими высокопоста

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым приняла участие в официальной церемонии прощания с президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрагимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдоллахияном и другими высокопоставленными лицами, трагически погибшими в результате крушения вертолета.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, члены делегации выразили соболезнования официальным лицам Исламской Республики Иран.

Отметим, что в состав делегации Азербайджана входят министр иностранных дел Джейхун Байрамов, премьер-министр Али Асадов, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям Азиз Алекперов, Джаваншир Пашазаде, Джаби Гулиев и другие официальные лица.