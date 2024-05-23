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Али Асадов принял участие в церемонии прощания с Ибрагимом Раиси

Али Асадов принял участие в церемонии прощания с Ибрагимом Раиси Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым приняла участие в официальной церемонии прощания с президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрагимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдоллахияном и другими высокопоста
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 01:23
Али Асадов принял участие в церемонии прощания с Ибрагимом Раиси

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым приняла участие в официальной церемонии прощания с президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрагимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдоллахияном и другими высокопоставленными лицами, трагически погибшими в результате крушения вертолета.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, члены делегации выразили соболезнования официальным лицам Исламской Республики Иран.

Отметим, что в состав делегации Азербайджана входят министр иностранных дел Джейхун Байрамов, премьер-министр Али Асадов, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям Азиз Алекперов, Джаваншир Пашазаде, Джаби Гулиев и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov İran Prezidentinin vida mərasimində iştirak edib

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