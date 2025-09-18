Али Асадов принял участие во встрече глав правительств/вице-президентов стран ОТГ

В Бишкеке состоялась встреча глав правительств/вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили Report в Кабинете министров, во встрече принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В ходе выступления Асадов отметил, что консолидация усилий тюркских государств является значимым фактором для обеспечения стабильности, безопасности и процветания.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ролью ОТГ в содействии экономическому развитию, интеграции и укреплению сотрудничества в приоритетных областях, таких как торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и сельское хозяйство. Также обсуждалось расширение механизмов сотрудничества в рамках ОТГ для укрепления многосторонних связей в рамках организации.

По итогам встречи было принято совместное заявление глав правительств/вице-президентов государств-членов ОТГ.