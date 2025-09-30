Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Лукашенко

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 13:43
    Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Лукашенко

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в сегодняшней встрече членов Совета глав правительств СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Кабинета министров.

    Президент Беларуси приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

    Выступая на встрече, Али Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева Александру Лукашенко.

    Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

