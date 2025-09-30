Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Лукашенко
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в сегодняшней встрече членов Совета глав правительств СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Кабинета министров.
Президент Беларуси приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.
Выступая на встрече, Али Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева Александру Лукашенко.
Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.
