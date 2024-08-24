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Али Асадов поздравил украинского коллегу с Днем независимости

Али Асадов поздравил украинского коллегу с Днем независимости Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости Украины.
Внешняя политика
24 августа 2024 г. 14:34
Али Асадов поздравил украинского коллегу с Днем независимости

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости Украины.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В своем письме Асадов отметил глубокие исторические корни и добрые традиции, которые лежат в основе азербайджано-украинских отношений. Он выразил удовлетворение текущим уровнем межгосударственных связей и уверенность в дальнейшем успешном развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov ukraynalı həmkarını təbrik edib

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