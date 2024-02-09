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Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии

Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии 9 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и новоназначенным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 15:21
Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии

9 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и новоназначенным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе разговора стороны высоко оценили развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov gürcüstanlı həmkarına zəng edib, təbriklərini çatdırıb

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