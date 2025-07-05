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Али Асадов обсудил с исполнительным секретарем UNESCAP перспективы сотрудничества

Али Асадов обсудил с исполнительным секретарем UNESCAP перспективы сотрудничества Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армида Сальсия Алишахбана обсудили перспективы сотрудничества.
Внешняя политика
5 июля 2025 г. 13:16
Али Асадов обсудил с исполнительным секретарем UNESCAP перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армида Сальсия Алишахбана обсудили перспективы сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

На встрече была отмечена важность участия А.Алишахбаны в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, проходившем в городе Ханкенди и выражена удовлетворенность уровнем долгосрочного партнерства между Азербайджаном и UNESCAP.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к 82-й сессии UNESCAP, которую планируется провести в апреле следующего года в Баку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP в областях, представляющих взаимный интерес, а также подчеркнута важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – SPECA.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov UNESCAP-ın icraçı katibi ilə görüşüb

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