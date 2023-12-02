Али Асадов: Двусторонние связи между Азербайджаном и ОАЭ имеют хорошие перспективы

2 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму поздравительное письмо по случаю национального праздника Объединенных Ар

2 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму поздравительное письмо по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов - Дня независимости.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, в письме отмечено, что Азербайджан и ОАЭ объединяют дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, общие религиозные и культурные ценности.

Отмечено, что межгосударственные связи, построенные на этой прочной основе, сегодня успешно развиваются, особо подчеркнуто расширение в последнее время сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, туристической сферах, в области возобновляемой энергии.

В письме также отмечено, что двусторонние связи между Азербайджаном и ОАЭ имеют хорошие перспективы по многим направлениям, выражена уверенность, что расширение взаимовыгодного сотрудничества и впредь будет способствовать благополучию народов двух стран.