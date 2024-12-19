Али Асадов: Азербайджан выражает солидарность с жителями Газы

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую озабоченность. Гуманитарные последствия кризиса, сопровождающегося гибелью десятков тысяч невинных людей в Газе и других палестинских территориях, разрушением гражданской инфраструктуры, достигли к

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую озабоченность. Гуманитарные последствия кризиса, сопровождающегося гибелью десятков тысяч невинных людей в Газе и других палестинских территориях, разрушением гражданской инфраструктуры, достигли критического уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в своем выступлении на специальной сессии "Ситуация в Палестине и Ливане" в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Он отметил, что в связи с этим необходимо принять срочные меры для предотвращения дальнейшего кровопролития.

"Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, выражает солидарность с жителями Газы в этот тяжелый период. Мы решительно осуждаем эскалацию насилия, применение несоразмерной силы и гибель мирных жителей. Это явное нарушение международного гуманитарного права. Азербайджан всегда стремился оказывать материальную помощь нашим братьям и сестрам в Палестине. Наша страна выделила 2 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, пострадавшему от этого кризиса. Кроме того, Азербайджан также выделил средства на строительство школы на 600 учащихся в Палестине", - заявил премьер-министр.

А.Асадов сказал, что Азербайджан продолжает поддерживать тесные контакты с другими государствами региона для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу: "Мы и впредь будем прилагать усилия для преодоления гуманитарных последствий кризиса".

Премьер-министр отметил, что Азербайджан призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации: "Должно быть обеспечено уважение суверенитета и территориальной целостности государств. Нарушение этих фундаментальных принципов должно быть немедленно и безоговорочно прекращено. Необходимо строго соблюдать соответствующие резолюции ООН".

По его словам, нет альтернативы обеспечению права палестинского народа жить безопасно и достойно в своем государстве: "Поэтому Азербайджан однозначно и решительно поддерживает разрешение конфликта на основе принципа двух государств с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Палестины. Азербайджан продолжит поддерживать усилия, способствующие диалогу и примирению, а также справедливому и устойчивому разрешению израильско-палестинского конфликта".