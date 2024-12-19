О нас

Али Асадов: Азербайджан выражает солидарность с жителями Газы

Али Асадов: Азербайджан выражает солидарность с жителями Газы Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую озабоченность. Гуманитарные последствия кризиса, сопровождающегося гибелью десятков тысяч невинных людей в Газе и других палестинских территориях, разрушением гражданской инфраструктуры, достигли к
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 19:14
Али Асадов: Азербайджан выражает солидарность с жителями Газы

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую озабоченность. Гуманитарные последствия кризиса, сопровождающегося гибелью десятков тысяч невинных людей в Газе и других палестинских территориях, разрушением гражданской инфраструктуры, достигли критического уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в своем выступлении на специальной сессии "Ситуация в Палестине и Ливане" в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире.

Он отметил, что в связи с этим необходимо принять срочные меры для предотвращения дальнейшего кровопролития.

"Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, выражает солидарность с жителями Газы в этот тяжелый период. Мы решительно осуждаем эскалацию насилия, применение несоразмерной силы и гибель мирных жителей. Это явное нарушение международного гуманитарного права. Азербайджан всегда стремился оказывать материальную помощь нашим братьям и сестрам в Палестине. Наша страна выделила 2 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, пострадавшему от этого кризиса. Кроме того, Азербайджан также выделил средства на строительство школы на 600 учащихся в Палестине", - заявил премьер-министр.

А.Асадов сказал, что Азербайджан продолжает поддерживать тесные контакты с другими государствами региона для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу: "Мы и впредь будем прилагать усилия для преодоления гуманитарных последствий кризиса".

Премьер-министр отметил, что Азербайджан призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации: "Должно быть обеспечено уважение суверенитета и территориальной целостности государств. Нарушение этих фундаментальных принципов должно быть немедленно и безоговорочно прекращено. Необходимо строго соблюдать соответствующие резолюции ООН".

По его словам, нет альтернативы обеспечению права палестинского народа жить безопасно и достойно в своем государстве: "Поэтому Азербайджан однозначно и решительно поддерживает разрешение конфликта на основе принципа двух государств с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Палестины. Азербайджан продолжит поддерживать усилия, способствующие диалогу и примирению, а также справедливому и устойчивому разрешению израильско-палестинского конфликта".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azərbaycan Qəzza sakinləri ilə həmrəyliyini ifadə edir

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8
Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8
19 декабря 2024 г. 20:05
Али Асадов принял участие в спецсессии в Каире, посвященной кризису на Ближнем Востоке
Али Асадов принял участие в спецсессии в Каире, посвященной кризису на Ближнем Востоке
19 декабря 2024 г. 19:49
Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом планы по гуманитарной помощи Сирии
Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом планы по гуманитарной помощи Сирии
19 декабря 2024 г. 18:35
Руководитель Агентства: Ряд международных организаций предлагают проекты, противоречащие ценностям азербайджанского общества
Руководитель Агентства: Ряд международных организаций предлагают проекты, противоречащие ценностям азербайджанского общества
19 декабря 2024 г. 18:31
В Лос-Анджелесе прошло праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ Лос-Анджелесе прошло праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
19 декабря 2024 г. 18:24
Али Асадов встретился в Каире с Эрдоганом
ФотоАли Асадов встретился в Каире с Эрдоганом
19 декабря 2024 г. 18:01
Посол: В январе-феврале планируются визиты нескольких сомалийских министров в Азербайджан
Посол: В январе-феврале планируются визиты нескольких сомалийских министров в Азербайджан
19 декабря 2024 г. 17:25
Али Асадов: Азербайджан продолжит решительные шаги по мирной повестке в регионе
Али Асадов: Азербайджан продолжит решительные шаги по мирной повестке в регионе
19 декабря 2024 г. 17:02
Али Асадов: Азербайджан вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии
Али Асадов: Азербайджан вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии
19 декабря 2024 г. 16:54
Али Асадов: Азербайджан зарекомендовал себя одним из региональных центров
Али Асадов: Азербайджан зарекомендовал себя одним из региональных центров
19 декабря 2024 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi