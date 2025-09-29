Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 19:42
    Али Асадов: Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации

    Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации, внедрения технологических инноваций в экономику и считает наиболее важным адаптацию частного сектора к требованиям современности.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании "Союз новых технологий: Создавая промышленность будущего" в Минске.

    "В эпоху 4-й промышленной революции технологические достижения коренным образом влияют на все сферы экономики и общества. В таких условиях устойчивое развитие в значительной степени зависит от способности стратегически направлять технологические тренды. Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации и внедрения технологических инноваций в экономику. Неслучайно одним из пяти национальных приоритетов страны является обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста", - сказал Асадов.

    Глава правительства подчеркнул, что в этом контексте ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий являются одними из основных стратегических целей.

    "В условиях государственного приоритета цифровой экономики особенно важно, чтобы частный сектор адаптировался к новым требованиям. Принятые Азербайджаном "Концепция цифрового развития" и "Стратегия искусственного интеллекта" служат укреплению цифровой инфраструктуры субъектов предпринимательства и ускорению технологической адаптации. В то же время, разработана "Стратегия развития цифровой экономики", охватывающая 2025-2028 годы. Она направлена на создание синергии между бизнесом, государством и обществом с учетом мировых технологических тенденций и динамики развития Азербайджана", - отметил Асадов.

    Премьер подчеркнул, что сегодня Азербайджан демонстрирует твердую решимость стать в ряд ведущих стран, которая не только следует мировым технологическим тенденциям, но и успешно адаптирует их, направляя на достижение практических результатов.

    "В этой связи Центр анализа и координации 4-й промышленной революции вносит свой вклад в повестку технологической трансформации нашей страны. Он входит в число 24 глобальных центров сети 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума", - добавил политик.

    Лента новостей