Əli Əsədov: Azərbaycan rəqəmsallaşma sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir
- 29 sentyabr, 2025
- 19:56
Azərbaycan rəqəmsallaşma və texnoloji innovasiyaların iqtisadiyyata tətbiqi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir və özəl sektorun müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasını ən vacib məsələ hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Minskdə "Yeni texnologiyalar ittifaqı: Gələcəyin sənayesinin yaradılması" adlı iclasda deyib.
"4-cü Sənaye İnqilabı dövründə texnoloji irəliləyişlər iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün sahələrinə əsaslı şəkildə təsir göstərir. Belə şəraitdə dayanıqlı inkişaf texnoloji tendensiyaları strateji cəhətdən idarə etmək bacarığından çox asılıdır. Azərbaycan rəqəmsallaşma və texnoloji innovasiyaların tətbiqi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir. Təsadüfi deyil ki, ölkənin beş milli prioritetindən biri dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadi artımın təmin edilməsidir", - Ə.Əsədov bildirib.
Hökumət başçısı vurğulayıb ki, bu kontekstdə rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi əsas strateji hədəflər sırasındadır.
"Dövlətin rəqəmsal iqtisadiyyata prioritet verdiyini nəzərə alaraq, özəl sektorun yeni tələblərə uyğunlaşması xüsusilə vacibdir. Azərbaycanın "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası" və "Süni İntellekt Strategiyası" biznesin rəqəmsal infrastrukturunun gücləndirilməsinə və texnoloji uyğunlaşmanın sürətləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda, 2025-2028-ci illəri illəri əhatə edən "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı Strategiyası" hazırlanıb. O, qlobal texnoloji tendensiyaları və Azərbaycanın inkişaf dinamikasını nəzərə alaraq biznes, hökumət və cəmiyyət arasında sinerji yaratmağa yönəlib", - Baş nazir qeyd edib.
Ə.Əsədov vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycan qlobal texnoloji tendensiyaları izləməklə yanaşı, həm də onları uğurla uyğunlaşdıran, praktiki nəticələrin əldə olunmasına diqqət yetirən lider ölkəyə çevrilmək üçün qətiyyət nümayiş etdirir.
"Bu baxımdan 4-cü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiyası Mərkəzi ölkəmizin texnoloji transformasiya gündəliyinə öz töhfəsini verir. O, Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı şəbəkəsinin 24 qlobal mərkəzindən biridir", - siyasətçi əlavə edib.