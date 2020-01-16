Али Ахмедов: Азербайджан - одна из самых стремительно развивающихся среди молодых стран мира

Азербайджан - одна из самых стремительно развивающихся среди молодых стран мира.
Как сообщает Report, об на конференции по формированию новых рамок сотрудничества между Азербайджаном и ООН заявил заместитель премьер-министра страны Али Ахмедов.
"Экономика страны переживает значительные изменения, наблюдается стремительный рост. Также реализуется множество социальнонаправленных проектов",- сказал он.
По его словам, сотрудничество Азербайджана с ООН охватывают многие сферы.
"Страна присоединилась к глобальному проекту ООН, нацеленному на трансформацию мира к 2030 году. Азербайджан также определил свои приоритеты в данном проекте. Мы пришли к выводу, что развитие и трансформация Азербайджана должны соответствовать поставленным целям и достижениям в рамках программы ООН "Цели 2030",- отметил заместитель премьера.
А. Ахмедов также подчеркнул, что человеческий капитал и его развитие имеет для Азербайджане крайне важное значение.
Tural AsadiАвтор новости