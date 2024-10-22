Ален Симонян: Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана

Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана.

Нагорный Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил с парламентской трибуны во время словесной перепалки с оппозиционным депутатом Гегамом Манукяном.

"Я понимаю, что можно цепляться за каждое слово и на этом строить тезисы, пытаться что-то доказать. Но факт остается фактом: территория, о которой мы говорим, была и есть международно признанной территорией Азербайджана", – подчеркнул Симонян.

По его словам, Азербайджан осуществил операцию в Карабахе, имея под рукой "как минимум 3-4 резолюции СБ ООН".