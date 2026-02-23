Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Александр Мищенко: Украина высоко ценит гумпомощь Азербайджана

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 13:31
    Александр Мищенко: Украина высоко ценит гумпомощь Азербайджана

    Украина выражает искреннюю признательность стратегическому партнеру - Азербайджану - за оказываемую гуманитарную помощь.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

    "Мы выражаем искреннюю благодарность нашему стратегическому партнеру - Азербайджану. Стране, которая сама пережила 30-летнюю оккупацию и ясно понимает, в каком положении находится Украина. Народ Украины благодарит Азербайджан", - отметил он.

    Замминистра подчеркнул, что Украина ценит любую помощь. "Россия, нанося удары по энергетическим объектам и больницам, пытается создать панику и запугать наших граждан. Мы все это знаем и понимаем, и поэтому любую помощь, оказываемую Украине, рассматриваем как помощь в выживании. Мы никогда не забудем оказанную нам помощь. Благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за эту поддержку", - заявил Мищенко.

    Украина Азербайджан гуманитарная помощь российско-украинская война Александр Мищенко
    Ukrayna XİN rəhbərinin müavini: Azərbaycanın etdiyi yaxşılığı unutmayacağıq
    Ukraine deputy FM thanks Azerbaijan for humanitarian assistance

    Последние новости

    13:54

    Кобахидзе: Санкции ЕС против порта Кулеби были бы ошибкой

    В регионе
    13:50

    Лукашенко: Все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность

    Другие страны
    13:45
    Фото

    Подписаны соглашения по СЭС "Шамс 1" и "Западный уфуг" стоимостью свыше 60 млн манатов

    Энергетика
    13:44

    Кая Каллас: Главы МИД ЕС сегодня вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    13:41

    Казахстан направит $81,9 млн на проведение комплексных геологоразведочных работ в этом году

    В регионе
    13:37

    Фьючерсы на золото подорожали более чем на 1%

    Финансы
    13:33

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:31

    Александр Мищенко: Украина высоко ценит гумпомощь Азербайджана

    Внешняя политика
    13:19

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,6 тыс. га территории

    Внутренняя политика
    Лента новостей