Александр Мищенко: Украина высоко ценит гумпомощь Азербайджана

Украина выражает искреннюю признательность стратегическому партнеру - Азербайджану - за оказываемую гуманитарную помощь.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

"Мы выражаем искреннюю благодарность нашему стратегическому партнеру - Азербайджану. Стране, которая сама пережила 30-летнюю оккупацию и ясно понимает, в каком положении находится Украина. Народ Украины благодарит Азербайджан", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что Украина ценит любую помощь. "Россия, нанося удары по энергетическим объектам и больницам, пытается создать панику и запугать наших граждан. Мы все это знаем и понимаем, и поэтому любую помощь, оказываемую Украине, рассматриваем как помощь в выживании. Мы никогда не забудем оказанную нам помощь. Благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за эту поддержку", - заявил Мищенко.