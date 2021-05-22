О нас
Report Georgia
Аудио новости

Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву Главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан
Внешняя политика
22 мая 2021 г. 16:46
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
0 : 00
0 : 00

22 мая президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений.

Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на азербайджано-армянской границе, довел позицию Азербайджана по известным событиям, произошедшим некоторое время назад.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.

Что касается двухсторонней белорусско-азербайджанской повестки, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан. В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.

Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана. Здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте.

В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi