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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает Report.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 08:58
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, которые впервые за период независимости проведены на всей территории страны.

Впечатляющая поддержка избирателей, выраженная в ходе голосования, вновь красноречиво подтвердила сплоченность общества и Ваш высочайший авторитет у народа Азербайджана.

За 20 лет благодаря Вашей решительности, высокой политической культуре и умению слышать голос своего народа построено сильное, независимое государство, с мнением которого считаются в мире. С Вашим именем по праву связаны экономический прогресс и рост благосостояния граждан, укрепление суверенитета и роли Баку на международной арене.

В лице Беларуси Вы имеете надежного друга, разделяющего подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и много сил реализовать все задуманное на благо дружественного народа Азербайджана.

Всегда рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле".

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Версия на английском языке Alexander Lukashenko congratulates Ilham Aliyev on victory in presidential elections
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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