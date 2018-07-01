Александр Дугин: "Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план"

Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план.

Как передает Report, об этом журналистам сказал лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

"Многие ложно предполагают, что партнерство России с Арменией вредит отношениям с Азербайджаном. На самом деле это абсолютно не так, отношения России с Азербайджаном вышли на первый план",- отметил он.

По словам Дугина, Баку также играет ключевую роль во взаимоотношениях России с Турцией и Ираном.