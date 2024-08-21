Активист из Бонайре: Мы пытаемся донести свой голос до мира

Лидер движения "За права человека и перемены Бонайре" Джеймс Финис считает, что колонизация является худшим, что может случиться с обществом, особенно если об этом не знает мир.

Лидер движения "За права человека и перемены Бонайре" Джеймс Финис считает, что колонизация является худшим, что может случиться с обществом, особенно если об этом не знает мир.

Как сообщает Report, данное мнение он выразил журналистам в офисе Бакинской инициативной группы (БИГ).

Лидер движения отметил, что народ острова Бонайре, который сегодня остается колонией Нидерландов, столкнулся с угрозой исчезновения.

"Нами правит политика колонизаторов, у нашего народа больше нет демократии. Они меняют законы, касающиеся нас, и делают нас полностью зависимыми. Люди боятся поднять свой голос против этих процессов, так как могут потерять работу и столкнуться с рядом других проблем", - сказал он.

Финис отметил, что представители движения приехали в Баку, чтобы осветить данную проблему и донести свой голос до мира.