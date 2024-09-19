О нас

Айхан Гаджизаде: Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве

Айхан Гаджизаде: Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве, такие шаги наносят ущерб миростроительству и примирению.
Внешняя политика
19 сентября 2024 г. 21:32
Айхан Гаджизаде: Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве

Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве, такие шаги наносят ущерб миростроительству и примирению.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о слушаниях, прошедших 19 сентября 2024 года в Комиссии Тома Лантоса по правам человека Конгресса США.

Он отметил, что утверждения о ситуации с правами человека в Азербайджане, озвученные во время слушаний некоторыми лицами и организациями, финансируемыми армянской диаспорой, не имеют под собой никаких оснований.

"Мы решительно осуждаем подобные заявления. Было бы более целесообразно, если бы эти лица и организации сосредоточились на нарушениях фундаментальных прав и свобод человека в Армении, которую они покровительствуют, включая случаи гибели людей в тюрьмах в результате политических преследований, давление на политиков и членов их семей.

Упомянутый на слушаниях так называемый "Арцах" был не чем иным, как незаконным образованием, созданным в результате военной оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана и этнической чистки около 750 тысяч азербайджанских гражданских лиц с ранее оккупированных территорий Азербайджана. В то же время, искажение географического названия Карабахского региона, являющегося международно признанной территорией Азербайджана, как "Арцах" является явным нарушением принципов и процедур международной стандартизации географических названий, а также искажением стандартов использования национальных и иностранных географических названий органами правительства США, утвержденных Советом США по географическим названиям (BGN) в соответствии с законом США 80-242 (1947)", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Regionumuzdakı vəziyyətin dini çərçivədə qarşıdurma kimi qələmə verilməsi narahatlıq doğurur

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi