Айхан Гаджизаде: Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве

Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве, такие шаги наносят ущерб миростроительству и примирению.

Вызывает беспокойство, что ситуация в нашем регионе преподносится как противостояние на религиозной почве, такие шаги наносят ущерб миростроительству и примирению.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о слушаниях, прошедших 19 сентября 2024 года в Комиссии Тома Лантоса по правам человека Конгресса США.

Он отметил, что утверждения о ситуации с правами человека в Азербайджане, озвученные во время слушаний некоторыми лицами и организациями, финансируемыми армянской диаспорой, не имеют под собой никаких оснований.

"Мы решительно осуждаем подобные заявления. Было бы более целесообразно, если бы эти лица и организации сосредоточились на нарушениях фундаментальных прав и свобод человека в Армении, которую они покровительствуют, включая случаи гибели людей в тюрьмах в результате политических преследований, давление на политиков и членов их семей.

Упомянутый на слушаниях так называемый "Арцах" был не чем иным, как незаконным образованием, созданным в результате военной оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана и этнической чистки около 750 тысяч азербайджанских гражданских лиц с ранее оккупированных территорий Азербайджана. В то же время, искажение географического названия Карабахского региона, являющегося международно признанной территорией Азербайджана, как "Арцах" является явным нарушением принципов и процедур международной стандартизации географических названий, а также искажением стандартов использования национальных и иностранных географических названий органами правительства США, утвержденных Советом США по географическим названиям (BGN) в соответствии с законом США 80-242 (1947)", - подчеркнул А.Гаджизаде.