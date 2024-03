Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.

Как передает Report , об этом в соцсети X написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что упомянутые села не являются предметом территориального спора.

Ранее Тойво Клаар выступил с предвзятым заявлением. Он отметил, что "угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы".