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Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений

Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 02:08
Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.

Как передает Report, об этом в соцсети X написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что упомянутые села не являются предметом территориального спора.

Ранее Тойво Клаар выступил с предвзятым заявлением. Он отметил, что "угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы".

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Toyvo Klaar qərəzdən qurtula bilmir

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