Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений
Айхан Гаджизаде: Тойво Клаар не может избавиться от предубежденийСпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.
Как передает Report, об этом в соцсети X написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он подчеркнул, что упомянутые села не являются предметом территориального спора.
Ранее Тойво Клаар выступил с предвзятым заявлением. Он отметил, что "угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы".
Mr. @ToivoKlaar can’t get rid of biases & only sees the evils in the legitimate discourse about the return of Azerbaijani villages, while totally ignores calls to fight for continuation of illegal occupation in media.