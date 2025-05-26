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Айхан Гаджизаде: Заявления Никола Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Айхан Гаджизаде: Заявления Никола Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывания Пашиняна во время Ереванского диалога
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 16:38
Айхан Гаджизаде: Заявления Никола Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные 26 мая в ходе дипломатического форума "Ереванский диалог", не только демонстрирует неготовность Армении внести изменения в Конституцию для устранения территориальных претензий и решить текущие проблемы мирного процесса, но и ставит под сомнение ее приверженность миру.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, игнорирование призывов к официальному роспуску Минской группы ОБСЕ и попытки увязать ее деятельность с мирным соглашением вызывают вопросы о том, почему Армения всеми способами старается сохранить этот устаревший механизм, который больше не соответствует реалиям региона.

А. Гаджизаде подчеркнул, что поскольку конфликт, в рамках которого действовала Минская группа, уже урегулирован, Азербайджан справедливо требует роспуска данной структуры: "Затягивание этого процесса усиливает сомнения относительно намерений Армении. Конфликт между Азербайджаном и Арменией завершился освобождением азербайджанских территорий от 30-летней оккупации. Подобный подход со стороны Армении указывает на нежелание признать завершение конфликта и стремление сохранить Минскую группу".

Он также отметил, что высказывания премьер-министра Армении по поводу Западного Азербайджана представляют собой искажение фактов и откровенное отрицание неотъемлемых прав азербайджанцев, которые ранее составляли большинство населения этой территории: "Это не территориальные претензии, а вопрос прав человека и касается обеспечения права азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, на мирное, безопасное и достойное возвращение".

Что касается вопроса открытия транспортных коммуникаций, представитель МИД добавил, что позиция Азербайджана по обеспечению беспрепятственного транзита соответствует целям регионального сотрудничества и экономической интеграции и никоим образом не нарушает суверенитет Армении.

"Сопротивление Еревана и выдвижение сложных транзитных маршрутов тормозят прогресс и противоречат заявлениям о важности регионального взаимодействия. Для достижения устойчивого мира Армения должна внести соответствующие изменения в свою конституцию, устранив территориальные претензии, а также без каких-либо условий поддержать роспуск Минской группы. Требования Азербайджана – это не препятствия, а легитимные шаги на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada comments on Pashinyan's remarks at Yerevan Dialogue
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə Paşinyanın İrəvan Dialoqu zamanı söylədiyi fikirləri şərh edib

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