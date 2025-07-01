О нас

Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты

Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 17:03
Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты

Заявления представителя президента РФ Михаила Швыдкого о том, что отмена российских культурных мероприятий в Азербайджане якобы "обедняет культурную среду и панораму" нашей страны вызывают удивление, учитывая тот факт, что из его уст неоднократно звучали слова восхищения к азербайджанской культуре.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде подчеркнул, что комментарии Михаила Швыдкого в интервью агентству "Интерфакс" являются неприемлемыми, поскольку российская сторона пытается исказить решение Азербайджана, вырвав его из контекста.

"Демонстративные целенаправленные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, без какого-либо судебного разбирательства, вызвали справедливый протест и осуждение со стороны Азербайджана. На фоне этих событий, наносящих удар по двусторонним отношениям с Россией, решение об отмене культурных мероприятий является полностью законным и адекватным", - говорится в заявлении.

Что касается утверждений о том, что отмена российских культурных мероприятий "обедняет культурную среду и панораму Азербайджана", Гаджизаде подчеркнул, что подобные слова из уст Швыдкого вызывают удивление. "Ведь господин Швыдкой неоднократно посещал нашу страну и открыто выражал восхищение высоким уровнем азербайджанской культуры. А теперь он выступает с подобными предвзятыми заявлениями. Используя выражение самого Швыдкого, мы не считаем, что концертные программы таких российских исполнителей, как Баста, обедняют культурную панораму нашей страны", - отметил он.

Представитель МИД добавил, что азербайджанская культура, развивавшаяся на протяжении тысячелетий, является примером для многих государств и народов. Азербайджан по праву гордится своими уникальными историческими и материально-культурными памятниками, богатой литературой, искусством и музыкой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Şvıdkoyun Azərbaycanın qərarları ilə bağlı şərhləri yolverilməzdir

Экслюзивные новости

МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi