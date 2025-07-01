Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты

Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты

Заявления представителя президента РФ Михаила Швыдкого о том, что отмена российских культурных мероприятий в Азербайджане якобы "обедняет культурную среду и панораму" нашей страны вызывают удивление, учитывая тот факт, что из его уст неоднократно звучали слова восхищения к азербайджанской культуре.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде подчеркнул, что комментарии Михаила Швыдкого в интервью агентству "Интерфакс" являются неприемлемыми, поскольку российская сторона пытается исказить решение Азербайджана, вырвав его из контекста.

"Демонстративные целенаправленные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, без какого-либо судебного разбирательства, вызвали справедливый протест и осуждение со стороны Азербайджана. На фоне этих событий, наносящих удар по двусторонним отношениям с Россией, решение об отмене культурных мероприятий является полностью законным и адекватным", - говорится в заявлении.

Что касается утверждений о том, что отмена российских культурных мероприятий "обедняет культурную среду и панораму Азербайджана", Гаджизаде подчеркнул, что подобные слова из уст Швыдкого вызывают удивление. "Ведь господин Швыдкой неоднократно посещал нашу страну и открыто выражал восхищение высоким уровнем азербайджанской культуры. А теперь он выступает с подобными предвзятыми заявлениями. Используя выражение самого Швыдкого, мы не считаем, что концертные программы таких российских исполнителей, как Баста, обедняют культурную панораму нашей страны", - отметил он.

Представитель МИД добавил, что азербайджанская культура, развивавшаяся на протяжении тысячелетий, является примером для многих государств и народов. Азербайджан по праву гордится своими уникальными историческими и материально-культурными памятниками, богатой литературой, искусством и музыкой.