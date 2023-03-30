МИД: Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории

Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории.
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания правительства.
"Предотвращение незаконной деятельности Армении, которая интенсифицирует перевозку живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для ВС Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, является суверенным правом Азербайджана, и Азербайджан полон решимости принять все необходимые меры в этом направлении. Вместе с тем, непонятно напряжение Армении и комментарии премьер-министра этой страны по поводу информации о взятии Азербайджаном под контроль нескольких господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширных приграничных территорий, расположенных между селами Джагазур и Забух Лачынского района, в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачынской дороги", - заявил А. Гаджизаде.