МИД: Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории

Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории.

Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания правительства.

"Предотвращение незаконной деятельности Армении, которая интенсифицирует перевозку живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для ВС Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, является суверенным правом Азербайджана, и Азербайджан полон решимости принять все необходимые меры в этом направлении. Вместе с тем, непонятно напряжение Армении и комментарии премьер-министра этой страны по поводу информации о взятии Азербайджаном под контроль нескольких господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширных приграничных территорий, расположенных между селами Джагазур и Забух Лачынского района, в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачынской дороги", - заявил А. Гаджизаде.