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МИД: Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории

МИД: Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:58
МИД: Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории

Азербайджан полон решимости пресечь незаконную деятельность Армении на своей территории.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания правительства.

"Предотвращение незаконной деятельности Армении, которая интенсифицирует перевозку живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для ВС Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, является суверенным правом Азербайджана, и Азербайджан полон решимости принять все необходимые меры в этом направлении. Вместе с тем, непонятно напряжение Армении и комментарии премьер-министра этой страны по поводу информации о взятии Азербайджаном под контроль нескольких господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширных приграничных территорий, расположенных между селами Джагазур и Забух Лачынского района, в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачынской дороги", - заявил А. Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Azərbaycan öz ərazisində Ermənistanın qanunsuz fəaliyyətlərinin qarşısını almaqda qərarlıdır"

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