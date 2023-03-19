Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу

Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу.

Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление Министерства иностранных дел Армении от 18 марта.

A.Гаджизаде подчеркнул, что попытки МИД Армении убедить международное сообщество в том, что эта страна не является моноэтническим государством, можно рассматривать как первые шаги Армении к пониманию того, что моноэтничность является аномалией в многонациональном регионе Кавказа: "Армянская сторона должна понимать, что гражданство Азербайджанской Республики, наряду с правом, является и обязательством. Армянским жителям, которые это принимают, будут созданы необходимые условия для проживания в Азербайджане. Армянская сторона должна отказаться от намерения использовать этнические меньшинства на территории Азербайджана в своей неудачной коварной политике, и вместо того, чтобы попирать права сотен тысяч западных азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих родных земель, и всячески препятствовать диалогу с ними, она должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу".