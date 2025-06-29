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Айгюнь Аттар: Решительно осуждаем фашистскую власть Путина

Айгюнь Аттар: Решительно осуждаем фашистскую власть Путина В России против азербайджанцев совершен государственный террор.
Внешняя политика
29 июня 2025 г. 13:50
Айгюнь Аттар: Решительно осуждаем фашистскую власть Путина

В России против азербайджанцев совершен государственный террор.

Как сообщает Report, об этом написала в социальной сети председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана, профессор Айгюнь Аттар.

"В России с участием властей совершен террор против азербайджанцев, убиты два брата", – отметила она. Профессор сравнила произошедшее с методами Сталина: "Осуждаем фашистскую власть Путина, который занимается охотой на "пантюркистов, панисламистов" методами, применявшимися в сталинский период".

"Остановите убийства тюрков!", – подчеркнула она.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на азербайджанском языке Aygün Attar: Faşist Putin hakimiyyətini pisləyirik

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