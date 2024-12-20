Айдын Сафиханлы: Некоторые государства игнорируют требования Женевских конвенций

Некоторые государства не выполняют требования Женевских конвенций.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы в ходе семинара, приуроченного к 75-летию Женевской конвенции, в Баку.
"В этом году исполняется 75 лет со дня принятия Женевской конвенции. Азербайджан является участником этой конвенции и одним из государств, выполняющих ее требования на самом высоком уровне. Однако не все страны следуют взятым на себя обязательствам", - подчеркнул он.
А.Сафиханлы отметил, что предоставление карт минных полей является важнейшим элементом международного гуманитарного права.
"Несмотря на долгие годы оккупации, Азербайджан в период Первой и Второй Карабахских войн строго соблюдал нормы международного права, включая положения, касающиеся обращения с задержанными и пленными", - добавил он.