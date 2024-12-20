Айдын Сафиханлы: Некоторые государства игнорируют требования Женевских конвенций

Некоторые государства не выполняют требования Женевских конвенций.

Некоторые государства не выполняют требования Женевских конвенций.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы в ходе семинара, приуроченного к 75-летию Женевской конвенции, в Баку.

"В этом году исполняется 75 лет со дня принятия Женевской конвенции. Азербайджан является участником этой конвенции и одним из государств, выполняющих ее требования на самом высоком уровне. Однако не все страны следуют взятым на себя обязательствам", - подчеркнул он.

А.Сафиханлы отметил, что предоставление карт минных полей является важнейшим элементом международного гуманитарного права.

"Несмотря на долгие годы оккупации, Азербайджан в период Первой и Второй Карабахских войн строго соблюдал нормы международного права, включая положения, касающиеся обращения с задержанными и пленными", - добавил он.