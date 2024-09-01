Ахмет Йенер: Парламентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно

Парламентские выборы в Азербайджане проходят организованно и прозрачно.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер, принимающий участие в качестве наблюдателя на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.
Он отметил, что сегодняшний день является важным в истории Азербайджана: "После 44-дневной Второй Карабахской войны в стране впервые проводятся парламентские выборы".
Йенер также высоко оценил уровень активности избирателей.