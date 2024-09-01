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Ахмет Йенер: Парламентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно

Ахмет Йенер: Парламентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно Парламентские выборы в Азербайджане проходят организованно и прозрачно.
Внешняя политика
1 сентября 2024 г. 15:27
Ахмет Йенер: Парламентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно

Парламентские выборы в Азербайджане проходят организованно и прозрачно.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер, принимающий участие в качестве наблюдателя на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Он отметил, что сегодняшний день является важным в истории Азербайджана: "После 44-дневной Второй Карабахской войны в стране впервые проводятся парламентские выборы".

Йенер также высоко оценил уровень активности избирателей.

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Версия на английском языке Türkiye's election chief hails parliamentary elections in Azerbaijan as transparent and orderly
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Yüksək Seçki Şurasının sədri: Azərbaycanda parlament seçkiləri səliqəli və şəffaf keçirilir

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