Ахмет Давутоглу: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Наша позиция по нагорно-карабахскому конфликту ясна: до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные земли Азербайджана, Турция будет поддерживать Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, решением многих проблем в мире является уважением принципов территориальной целостности.

Он отметил, что в связи с оккупацией 20% земель Азербайджана регион Южного Кавказа сталкивается с проблемами: "Я хочу подтвердить, что Турция поддерживает все шаги, направленные на установление долгосрочного мира".